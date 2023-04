Stichting Donorkind wil massadonor stoppen via rechter

Stichting Donorkind eist donderdag in kort geding dat een zaaddonor, die volgens de organisatie zeker 550 kinderen heeft verwekt, stopt met het verstrekken van zijn sperma. Een van de moeders is ook eiseres in de zaak die in Den Haag wordt behandeld.

De stichting beticht de donor ervan dat hij zijn zaad tegen de regels in via zeker dertien klinieken in binnen- en buitenland heeft verspreid en het ook nog eens via ontmoetingsplatforms en sociale media aan andere wensouders aanbiedt.

“Volgens richtlijnen bij klinieken mag een donor maximaal doneren voor 25 kinderen of voor 12 gezinnen om inteelt, incest en psychische problemen voor donorkinderen te voorkomen”, licht de organisatie toe. Ze wil dat de man op straffe van een dwangsom wordt gestopt. Ook moet hij klinieken aanschrijven om zijn daar opgeslagen sperma te vernietigen, eist de stichting.

Zijn handelswijze is volgens de advocaat van de organisatie, Mark de Hek, gevaarlijk voor het mentale welzijn en de gezondheid van donorkinderen. “Door zijn voortplantingsdrang de voorkeur te geven, handelt de donor onrechtmatig. Daarnaast schendt hij de overeenkomsten met de klinieken en met de wensouders, want zij vertrouwden op zijn toezegging dat hij maximaal 25 kinderen zou verwekken.”