Studie: meer complicaties bij wie kort na de pil zwanger wordt

Vrouwen die binnen drie maanden na het stoppen met de anticonceptiepil zwanger worden, lijken een iets verhoogd risico te hebben op zwangerschapsvergiftiging of een vroeggeboorte, meldt het Radboudumc in Nijmegen na berichtgeving in Trouw. Mensen die zwanger willen worden zouden een poging daartoe “iets kunnen uitstellen” na pilgebruik, zo adviseert hoofdonderzoeker Marleen van Gelder.

Van Gelder en haar collega’s bekeken gegevens van bijna 7000 zwangeren. Iets minder dan 1000 van hen werden zwanger binnen drie maanden nadat ze waren gestopt met de pil. De groep werd vergeleken met vrouwen die langer dan een jaar voor hun zwangerschap waren gestopt met de pil, of deze ├╝berhaupt niet gebruikten. De vrouwen die kort voor hun zwangerschap stopten, bleken volgens de onderzoekers 1,5 keer meer risico te hebben op het ontwikkelen van zwangerschapsvergiftiging of op een vroeggeboorte. Vrouwen die vier tot twaalf maanden nadat ze waren gestopt met de pil zwanger werden, hadden geen verhoogd risico op de complicaties.

Bij zwangerschapsvergiftiging kunnen de organen van de moeder beschadigd raken. Dit kan dodelijk zijn. Vroeggeboorte kan leiden tot allerlei complicaties bij de baby.

De onderzoekers houden een slag om de arm, zegt Van Gelder. Ze filterden de onderzoeksresultaten op andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kans op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte, zoals roken tijdens de zwangerschap en leeftijd. Maar, zo legt ze uit, er “zouden factoren kunnen meespelen die we nog niet kennen”. Toch geeft het onderzoek met data volgens haar het best mogelijke beeld. Een experiment is bijvoorbeeld niet mogelijk, omdat daar te veel ethische bezwaren aan kleven.