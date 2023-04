Tata Steel omarmt conclusies uit rapport Onderzoeksraad

Tata Steel zegt de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat er een beter beeld moet komen van het effect van de uitstoot van de industrie op de omgeving, te omarmen. Ook met het punt dat er “nog meer gestuurd moet worden op het verminderen van deze effecten” is de staalfabriek uit IJmuiden het eens. Tata Steel was een van de industriële ondernemingen waar de OVV naar keek voor zijn onderzoek.

“Het is goed dat er grondig onderzoek is gedaan naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd” tegen de effecten van de uitstoot van bedrijven, stelt Tata in een reactie op het onderzoek. Dat is “gedegen” en de “conclusies spreken voor zich”, aldus de voormalige Hoogovens.

Verder wijst Tata er op dat er “bepaalde zaken verbeterd zijn als het gaat om informatievoorziening en maatregelen tegen de overlast die mensen ervaren”. Maar het rapport wijst ook uit dat er nog ruimte is voor verbetering, onderkent het staalbedrijf. “Duidelijk is dat de bevindingen van nationaal belang zijn, die ook als zodanig opvolging verdienen van alle betrokkenen.”

Tata Steel zegt “al flinke stappen” te hebben gezet in het inperken van “onze impact op de omgeving”. “We zullen hierin volop actief blijven”, zegt Tata, waarmee het naar eigen zeggen op een zo kort mogelijke termijn toewerkt naar een schonere staalproductie. Dat is ook in het belang van Tata zelf, aldus het bedrijf. “Ook wij zelf wonen en werken in de IJmond. En net als de mensen die in onze directe omgeving wonen, willen wij onze uitstoot verder verminderen, de overlast die mensen ervaren verder terugbrengen en zorgen zo veel als mogelijk wegnemen.”