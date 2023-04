Twee treinstellen bij Voorschoten via spoor naar Amersfoort

De twee treinstellen die nog op het spoor stonden bij Voorschoten zijn in de nacht van woensdag op donderdag naar Amersfoort vervoerd, laat een woordvoerder van ProRail weten. De treinstellen reden op het spoor via Den Haag Mariahoeve en Gouda naar Amersfoort. De twee treinstellen in het weiland en de bij het ongeluk betrokken goederentrein werden eerder al weggehaald.

ProRail is momenteel nog druk bezig met het spoorherstel. Zo moeten onder meer bovenleidingen en bovenleidingsportalen worden vervangen, is het spoor zelf kapot, zijn dwarsliggers beschadigd en moeten veiligheidssystemen worden nagekeken en mogelijk vervangen. Het is de bedoeling dat het treinverkeer bij Voorschoten dinsdag kan worden hervat.

De twee treinstellen van de NS-intercity die deels in het weiland terecht waren gekomen, zijn dinsdagavond afgevoerd naar een bedrijventerrein in de buurt. De treinstellen zullen worden overgebracht naar een loods in Amersfoort, maar wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. “Vanwege de harde wind is het lastig om zulk zwaar vervoer te verplaatsen”, aldus de woordvoerder van ProRail. Hij verwacht dat de treindelen “zo snel mogelijk” via de weg verplaatst worden.

Vorige week dinsdag botsten een vrachttrein en vervolgens een intercity op een spoorkraan en brokstukken daarvan. De bestuurder van de kraan kwam om het leven, tientallen mensen raakten gewond.