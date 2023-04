VVD gaat ook van TikTok af

Net als rijksambtenaren gaat ook de VVD van TikTok af. De partij doet het sociale medium in de ban uit veiligheidsoverwegingen, meldt Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski. Ze wijst op de risico’s van de filmpjesapp, omdat TikTok wordt beheerd door Chinese ontwikkelaars. “Onze veiligheidsdiensten zien bij zulke apps een verhoogd risico op spionage. Daarom vinden wij het als politieke partij niet verstandig meer om TikTok te gebruiken”, meldt ze.

Het kabinet riep onlangs rijksambtenaren op om TikTok niet meer op hun werktelefoon te hebben vanwege het moederbedrijf in China, omdat dit land een “offensief cyberprogramma tegen Nederland” heeft, meldde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitale Zaken). Uiteindelijk wil ze dat ambtenaren geen enkele applicatie meer hebben uit landen als China maar ook Iran en Rusland. De vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn voor een verbod, zo gaven ze eerder dit jaar aan.

De app, die vooral bij jongeren populair is vanwege de korte filmpjes, is onlangs besproken in het Amerikaanse congres. Daar werd de topman van het bedrijf in de Verenigde Staten aan de tand gevoeld over de intenties en werkwijze. In veel landen bestaat de vrees dat gegevens van gebruikers kunnen worden ingezien door de Chinese overheid. Het bedrijf ontkent ten stelligste dat dit gebeurt.

D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz riep onlangs haar collega-parlementariĆ«rs op TikTok te weren van hun werktelefoons. Ze vindt het “onbegrijpelijk” dat parlementariĆ«rs nog steeds TikTok mogen gebruiken op hun telefoon, “omdat ook leden van de Eerste en Tweede Kamer met gevoelige overheidsinformatie werken”.

D66 heeft zelf nooit op TikTok gezeten, meldt een woordvoerder.