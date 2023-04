De Afsluitdijk (A7) is in beide richtingen dicht voor het verkeer door een storing aan de brug over de Lorentzsluis, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Emmeloord over de A6. Het is nog niet bekend wanneer het verkeer weer over de Afsluitdijk kan, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.