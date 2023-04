ANWB bezorgd om drukte vanwege verkeersplannen Amsterdam

De ANWB maakt zich zorgen om de drukte in de Amsterdamse binnenstad en op de ring vanwege de aangekondigde verkeersplannen van de gemeente. Dat schrijft de bestuursvoorzitter van de ANWB, Marga de Jager, in een brief aan de verkeerswethouder Melanie van der Horst.

De gemeente kondigde in maart aan onderzoek te doen naar plekken om de auto te weren uit de binnenstad, op zogeheten ‘knips’. Die kunnen volgens de ANWB leiden tot drukte op andere routes in de stad en extra verkeer op de ring A10, die nu al “berucht” is om de vele files in de spits.

“De A10 Zuid is het drukste stuk snelweg van Nederland: vanaf de Amstelveenseweg (S108) tot aan het knooppunt de Nieuwe Meer bedroeg de verkeersintensiteit vorig jaar ruim 108.000 voertuigen per etmaal”, schrijft De Jager. “De verwachting is dat het autoverkeer op de (middel)lange termijn zal toenemen, als gevolg van onder meer de bouw van nieuwe woningen en de economische ontwikkeling. Als de plannen van de gemeente worden uitgevoerd, voorzien wij nog grotere vertragingen op de ring, ook buiten de spits.”

Ook wil de gemeente de maximumsnelheid in de stad verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. De ANWB verwacht dat die snelheidsverlaging ook nadelig gaat uitpakken voor het openbaar vervoer die op de openbare weg rijdt. Een rit met de tram of bus duurt dan mogelijk langer.

De verkeersdienst roept de gemeente op pas over te gaan op de maatregelen als alle mogelijke effecten ervan in beeld zijn gebracht, ook van de mogelijk belasting op de ring. Verder verzoekt de ANWB de gemeente om de eventuele knips zo vorm te geven dat ze ook weer snel ongedaan gemaakt kunnen worden gemaakt, “als blijkt dat de nadelige effecten daartoe nopen”.

Verder noemt de ANWB het plan van de gemeente om de gehele bebouwde kom in 2030 uitstootvrij te maken “onrealistisch”, zeker als het aankomt op personenauto’s. Er zijn in 2030 nog onvoldoende betaalbare elektrische auto’s op de automarkt om dat doel te halen, aldus De Jager.