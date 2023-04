Kabinet weer bereid fors te betalen voor goed gevulde gasopslagen

Het kabinet is ook dit jaar bereid fors te betalen om ervoor te zorgen dat er aan het begin van de volgende winter voldoende gas op voorraad is. Energieminister Rob Jetten zegt dat hij waar het gaat om leveringszekerheid “geen enkele belemmering” ervaart van de kant van zijn collega Sigrid Kaag, die over de schatkist waakt.

Net als vorig jaar wil het kabinet de gasopslagen begin oktober voor minstens 90 procent gevuld hebben. Daarbij heeft het een betere uitgangspositie dan vorig jaar. Toen waren de opslagen begin april voor iets meer dan 21 procent gevuld, nu is dat ruim 58 procent. Dat is te danken aan de zeer milde winter, maar ook aan energiebesparing door consumenten en bedrijven in verband met de hoge prijzen.

“Tegelijkertijd levert Rusland nu veel minder gas aan Europa dan begin vorig jaar en is de krapte op de Europese gasmarkt en het risico op tekorten niet weg”, waarschuwt het kabinet. Daarom blijft het nodig om voldoende voorraden aan te leggen en tegelijkertijd maatregelen te nemen om het gasverbruik te verminderen.

Het kabinet deed vorig jaar een beroep op staatsbedrijf EBN om Bergermeer, de grootste private gasopslag van West-Europa, zo vol mogelijk te pompen. Daarbij ging het garant staan voor eventuele verliezen. Hoewel er aanvankelijk rekening mee werd gehouden dat dit de staatskas miljarden kon gaan kosten, leverde het volgens Jetten uiteindelijk zelfs “een klein plusje” op.

Dit jaar krijgt EBN opnieuw opdracht om voorraden aan te leggen als de markt dat zelf niet doet. “En ook voor dit jaar geldt: we zijn bereid daar fors voor te betalen”, zegt Jetten. Maar hij verwacht dat de situatie beter is dan vorig jaar. Toen probeerde heel Europa in de zomermaanden tegelijkertijd zoveel mogelijk gas in te slaan, wat de prijzen opdreef tot recordhoogte. Nu is er meer onderlinge afstemming.