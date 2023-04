Levensbeëindiging kinderen onder 12 jaar later dit jaar mogelijk

Voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en binnen afzienbare tijd zullen overlijden, wordt het straks mogelijk het leven te beëindigen. Het gaat om een kleine groep kinderen, jaarlijks zo’n vijf tot tien kinderen, die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg ontoereikend zijn om het lijden te verlichten. Het kabinet gaat hiertoe een wijziging doorvoeren van een al bestaande regeling voor late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pas geborenen.

Zorgminister Ernst Kuipers verwacht dat die regeling er in het loop van het jaar komt, zo zei hij na de ministerraad. Er worden vanuit de overheid geen aanvullende zorgvuldigheidseisen gesteld. Op basis van casuïstiek wordt de beroepsgroep gevraagd zelf met dergelijke eisen en normen te komen. De behandeld arts moet er op grond van heersend medisch inzicht van overtuigd zijn dat levensbeëindiging “het enige redelijke alternatief is om het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind weg te nemen”, stelt Kuipers.

Op basis van een evaluatie van de Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP) en gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd, heeft het kabinet vrijdag besloten deze regeling aan te passen, en uit te bereiden met doodzieke kinderen van 1 tot 12 jaar zonder perspectief. “Een behandelteam, met alle zorgvuldigheidseisen, kan overgaan tot beëindiging van het leven om het lijden te verlichten”, zei Kuipers.

Vervolgens is er een beoordelingscommissie en het Openbaar Ministerie die achteraf toetsen of het proces tot levensbeëindiging zorgvuldig is verlopen.