NCDR wil echt verbod operatie intersekse persoon die niet instemt

Niet-noodzakelijke medische ingrepen bij personen met vrouwelijke én mannelijke kenmerken moeten nu eens daadwerkelijk verboden en strafbaar worden als die mensen daarvoor niet zelf toestemming hebben gegeven. Dat is een oproep van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh, aan het kabinet.

Hij doelt op operaties aan die kenmerken op initiatief van ouders die groepsdruk en schaamte ervaren. “Mensen zouden altijd zelf de beslissing moeten nemen over zo een ingrijpende behandeling. In navolging van het voorstel van de belangenorganisatie voor intersekse personen (NNID) vind ik dat dit strafbaar moet zijn.” De NCDR wijst erop dat de lichamelijke integriteit een mensenrecht is dat “te allen tijde beschermd moet worden”.

Uit onderzoek van instituut Nivel maakt hij op dat niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder toestemming in de periode van 2014 tot 2020 zeker 65 keer zijn uitgevoerd bij mensen die zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de huidige normen voor man of vrouw.

Volgens Mir Abe Marinus van de NNID zijn het er mogelijk veel meer en worden kinderen soms zelfs al als baby geopereerd. Ouders beslissen er samen met artsen over, vaak met de beste bedoelingen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het kind later gepest wordt. Maar volgens de NNID is de uiteindelijke schade van de ingreep veel groter, omdat het kind zal denken dat het niet goed was zoals het geboren werd. Juist dat kan veel ellende veroorzaken. Dat er aan oudere kinderen wordt geadviseerd om maar te zwijgen over de operatie, helpt in dit opzicht ook bepaald niet mee.

In theorie is een en ander al verboden, blijkt uit de brief van de coördinator aan het kabinet, wijzend op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). En dan heeft het kabinet zich volgens hem ook nog gecommitteerd aan het zogeheten Regenboogstembusakkoord, waarin een dergelijk wettelijk verbod staat. De NCDR wil nu “handvatten geven” om een verbod ook concreet in te voeren.

Baldewsingh bepleit verder onder meer onderzoek naar gevallen van chirurgische ingrepen of andere medische procedures die zijn uitgevoerd bij intersekse personen zonder daadwerkelijke toestemming en ook nog genoegdoening en schadevergoeding voor slachtoffers.