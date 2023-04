Onverwacht meer mensen met psychische stoornis wil 24-uurszorg

Een onverwacht hoog aantal mensen met een psychische stoornis heeft zeer intensieve 24-uurszorg nodig. De hoge instroom leidt tot al tot 1 miljard euro extra aan uitgaven bovenop de oorspronkelijke raming voor deze zorg. “Dat is niet houdbaar naar de toekomst toe”, schrijven minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om mensen met een psychische stoornis die niet meer volledig kunnen herstellen en niet meer zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Zij kunnen sinds twee jaar een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zorg in een instelling of zorg aan huis voor mensen met een handicap of kwetsbare ouderen.

De verwachting van het kabinet was dat er ongeveer 12.000 mensen met een psychische stoornis toegang zouden krijgen tot de Wlz, maar inmiddels hebben ruim 27.000 mensen een beroep erop gedaan. Vorig jaar bedroeg de instroom per maand driehonderd tot vierhonderd mensen. “Op basis van de demografische groei zou de instroom circa veertig cliĆ«nten per maand zijn”, melden de bewindslieden. Er zijn volgens hun ook grote verschillen tussen gemeenten.

Helder en Van Ooijen denken dat niet alle betrokkenen zorg vanuit de Wlz nodig hebben. Ze zijn daarom aan het overleggen met de sector hoe ze de “onvoorziene en onbedoelde effecten” kunnen aanpakken.