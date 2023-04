Pegida-leider die koran verscheurde verdacht van groepsbelediging

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Pegida-voorman Edwin Wagensveld zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. Op 22 januari van dit jaar verscheurde hij een koran in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag. Terwijl hij werd gefilmd zei hij dat de koran “een fascistisch boek” is, “net zo erg als Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler.”

Het OM laat weten een strafrechtelijk onderzoek te zijn gestart naar “een 54-jarige Nederlander die in Duitsland woont”. Wagensveld bevestigt aan het ANP dat hij het onderwerp van het onderzoek is. Het OM wil dat hij zich in Nederland komt melden voor verhoor.

Vanwege zijn uitspraken wordt hij nu verdacht van groepsbelediging. Het “opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging” is strafbaar. Volgens het OM is het verscheuren van een koran niet strafbaar in Nederland. “Wel realiseert het OM zich dat deze actie onrust heeft veroorzaakt binnen de moslimgemeenschap. Dat is echter geen maatstaf voor eventuele strafbaarheid.”

Meerdere mensen deden volgens het OM aangifte tegen Wagensveld en honderden moslims demonstreerden in februari in Den Haag tegen moslimhaat naar aanleiding van de actie. De koran is het heiligste boek voor moslims. Het verscheuren of verbranden daarvan wordt gezien als onnodige provocatie.