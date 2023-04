Politie houdt vishandelaren aan bij grote actie Vlissingen

De politie is in de nacht van donderdag op vrijdag al uren bezig met een grote actie bij de vismijn in Vlissingen. Dat bevestigt een woordvoerster van de Landelijke Eenheid na berichtgeving hierover door de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Volgens de regionale krant zijn er twee vishandelaren aangehouden. Die worden verdacht van handel in ondermaatse vis. De voorlichtster doet daarover geen mededelingen en zegt vrijdagmorgen pas met meer informatie te komen.

De PZC meldt dat de politie kort na middernacht verschillende invallen deed op vissersschepen die aan de kade bij de vismijn waren afgemeerd. Daarbij werden 150 agenten ingezet. Gecontroleerd werd of de schepen ondermaatse vis aan boord hadden. Ook de bemanning werd ondervraagd, aldus de krant.

De invallen volgden uit een onderzoek van de Landelijke Recherche en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, schrijft de PZC. Volgens de krant hield de politie de twee vishandelaren aan in hun woning, maar een woordvoerster van de Landelijke Eenheid kon dat niet bevestigen.

Volgens PZC beschouwt de politie de bemanningsleden niet als verdachten, maar zullen ze wel worden verhoord. Volgens de woordvoerster loopt het onderzoek van de schepen en hun lading nog.