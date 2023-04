Politiebureau Naaldwijk ontruimd na binnengebrachte granaat

In Naaldwijk (Zuid-Holland) is vrijdagavond het politiebureau ontruimd nadat iemand een verdacht object had binnengebracht. Nadat Team Explosieven Verkenning onderzoek had gedaan, bleek het te gaan om een granaat. Volgens een woordvoerder van de politie is die vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

De omgeving van het bureau is afgezet. Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg en zal het object “vervoeren en veilig stellen en op een andere locatie gecontroleerd laten ontploffen”, aldus de woordvoerder.