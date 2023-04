Rutte sluit niet uit dat asielzoekers weer buiten moeten slapen

Door de hoge instroom van asielzoekers is niet meer uit te sluiten dat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer mensen buiten zullen moeten slapen, zegt premier Mark Rutte. “Het is onmogelijk te garanderen dat het niet gebeurt” met de huidige asielinstroom. “Zulke hoge aantallen kan weer leiden tot mensen in weilanden.”

Het afgelopen jaar leidde de situatie in Ter Apel tot kritiek op het kabinet. Hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen moesten asielzoekers te hulp schieten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zette daarna alles op alles om te voorkomen dat asielzoekers nog in de buitenlucht zouden moeten verblijven.

In het kabinet wordt al lang gepraat over migratie. Volgens Rutte worden daar ook besluiten voorbereid. De politieke wil is er, zei de premier na de ministerraad. Maar het is wel “altijd een vraagstuk van de lange adem” en “uiterst complex en internationaal”. Hij wijst op andere landen die ook met problemen kampen.

De premier verwacht niet dat het overleg tot een “groot, stoer pakket” van maatregelen zal leiden. Sommige maatregelen zijn al aangekondigd, andere regelingen “kan je finetunen”, zei de minister-president. Eerder verwachtte hij eind maart, begin april met binnenlandse maatregelen te kunnen komen. Hij wil er nu geen datum aan vastplakken.

Wel ligt het volgens Rutte “voor de hand” dat er extra maatregelen komen bovenop de afspraken in het coalitieakkoord. Dit ligt gevoelig in de coalitie. D66 en ChristenUnie staan juist een progressief asielbeleid voor. Volgens Rutte is er wel overeenstemming in de coalitie dat er “zorgen zijn” over verschillende vormen van migratie, van kennismigratie tot arbeidsmigratie en asiel.