Storing Vodafone lijkt opgelost, 112 bellen kan ook weer

Klanten van Vodafone kunnen weer mobiel bellen en gebeld worden. Het is ook weer mogelijk om het alarmnummer 112 te bellen. De landelijke storing lijkt daarmee opgelost, meldt de provider.

De storing begon vrijdagochtend vroeg. Al rond 09.00 uur meldde Vodafone dat de oorzaak gevonden was en dat het netwerk zich stabiliseerde. Rond 10.30 uur gaf het telecombedrijf aan dat nog zo’n 30 procent van het netwerk last had van de problemen.

Het bedrijf waarschuwde dat klanten wel contact zouden kunnen hebben met 112, maar niets konden horen of niet verstaanbaar waren. Vodafone gaf als tip om 112 met een vaste telefoon te bellen. Maar veiligheidsregio’s raadden ook de 112NL app aan.

Veel gemeenten, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en bedrijven hadden last van de storing. Ze waren niet bereikbaar, of heel slecht.