Voetballer Vloet in beroep tegen celstraf van 2,5 jaar

Profvoetballer Rai Vloet gaat in beroep tegen de celstraf van 2,5 jaar die de rechtbank in Haarlem hem bijna twee weken geleden oplegde. De 27-jarige Brabander werd op 3 april veroordeeld voor roekeloos rijgedrag. Vloet veroorzaakte op 14 november 2021 onder invloed van alcohol een ongeluk op de snelweg A4 in de buurt van Hoofddorp, waarbij de 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven kwam.

Het Openbaar Ministerie en Vloet kregen twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Het OM liet vrijdag in eerste instantie weten dat het nog geen beslissing genomen heeft en dat het daar tot en met komende maandag de tijd voor heeft. Advocaat Erik Thomas van Vloet meldde vrijdagmiddag echter dat justitie beroep heeft aangetekend en dat zijn cliënt daarom ook in beroep gaat. Het OM was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

De officier van justitie had 3,5 jaar celstraf geëist. De rechtbank zag redenen om een lagere straf op te leggen. Meegewogen is dat Vloet tijdens de zitting volgens de rechter oprecht berouw toonde en dat het ongeval veel aandacht in de media kreeg, die zijn voetbalcarrière heeft belemmerd.

De Brabander voetbalde voor Heracles Almelo toen hij het dodelijk ongeluk veroorzaakte. Hij stapte daarna over naar FC Astana in Kazachstan en voetbalt tegenwoordig voor de Russische club FK Oeral.

Vloet was aanwezig bij de behandeling van de zaak in de rechtbank in Haarlem, maar ontbrak bij de uitspraak. “Op enig moment zal Vloet een uitnodiging krijgen om zijn straf uit te zitten”, zei zijn advocaat toen. “Welke straf dat ook is, dan zal hij daar gehoor aan geven.”