Ambassadeur heeft contact met vijftig Nederlanders in Soedan

De Nederlandse ambassade in Soedan heeft met vijftig Nederlanders contact, sinds het land is opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger. Dat meldde de Nederlandse ambassadeur, Irma van Dueren, zaterdagavond in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

De ambassade heeft met name contact met Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. “Die komen het land in en uit”, zegt ze. Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade “om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen.”

Van Dueren is momenteel in Nederland. Ze stond zaterdagochtend op Schiphol om terug naar Khartoum te vliegen, maar dat kon niet doorgaan omdat het vliegveld daar dicht is als gevolg van de hevige gevechten.

“Al vroeg in de ochtend hoorden we geluiden dat er onrust was. Ik probeerde toch te gaan, maar op een gegeven moment hoorde ik dat de luchthaven gesloten was. Ik kon niet afreizen, helaas.” De ambassadeur staat in contact met haar ambassadeteam en de Nederlanders in Soedan. “Ze zijn soms moeilijk te verstaan, zo hard wordt er geschoten”, vertelde Van Dueren in het radioprogramma. “We hebben iedereen gevraagd thuis te blijven. Tot nu toe is iedereen veilig, al zijn ze wel bang. Er zitten ook medewerkers met kinderen.”

Door aanhoudend geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger van Soedan zijn zaterdag zeker 25 mensen om het leven gekomen. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Soedan aangescherpt; het is nu rood.