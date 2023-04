Burgemeester: hooligans komen niet meer weg met dit soort acties

Burgemeester Paul Depla van Breda noemt het “diep en diep triest” dat vrijdagavond tijdens de wedstrijd tussen NAC en Willem II vuurwerk en voorwerpen zijn gegooid vanaf de tribune. Dit leidde tot het definitief staken van de wedstrijd.

In een interview aan de regionale krant BN DeStem reageert Depla op het wangedrag vanaf de tribune. “Ik hoop dat supporters beseffen dat dat groepje hooligans hun voetbalfeest kapot maakt”, zegt de Bredase burgemeester in het artikel waar hij zelf aandacht voor vraagt op Twitter.

De belangrijkste boodschap van de burgemeester is volgens zijn woordvoerster: “Hooligans moeten niet langer denken dat ze weg kunnen komen met dit soort acties. We hebben gisterenavond laten zien dat je hiermee de club dupeert, dat je de andere supporters dupeert. Je verpest het voor de rest.”

Depla, die namens 31 voetbalgemeenten overleg voert met de KNVB, politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, noemt het meebrengen en afsteken van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden “volkomen idioot en ondoordacht”. Een aantal supporters liep brandwonden op toen vuurwerk werd afgestoken onder het grote doek van de sfeeractie. Bij de ingang is gecontroleerd op vuurwerk en is er vuurwerk in beslag genomen. “Toch is er ook heel veel vuurwerk doorheen gekomen. Dat moeten we gaan onderzoeken.” Extra controles op vuurwerk zal tot langere wachtrijen leiden, waarschuwt Depla bij BN DeStem. “Maar dat moet dan maar. Het moet gewoon klaar zijn met mensen die met dit soort troep de club duperen. Dat accepteren we niet meer.”

NAC weet welke supporter tijdens het thuisduel met Willem II vuurwerk op het veld heeft gegooid. De club is volgens een woordvoerder nog op zoek naar toeschouwers die later in het duel plastic bekers bier richting spelers van Willem II hebben geworpen. Videobeelden kunnen de daders mogelijk in beeld brengen. De politie Breda heeft nog geen verdachten aangehouden, laat een politiewoordvoerster weten.