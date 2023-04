Cardioloog opent eerste vrouwenhartcafé 

Op maandag 17 en 24 april opent cardioloog Janneke Wittekoek de deuren van het eerste vrouwenhartcafé van Nederland. In dit ‘open spreekuur’ krijgen vrouwen op een laagdrempelige manier informatie, adviezen en tips. Het café is online en gratis.

“Het vrouwenhartcafé is een interactieve ontmoetingsplek voor vrouwen die meer willen weten over de werking van het vrouwenhart”, zegt dr. Janneke Wittekoek. “Dat je bloedvaten dichtslibben als gevolg van veel en vaak te vet eten en weinig bewegen is intussen wel bekend”, stelt ze. “En dat er een verschil is in de signalen van een hartinfarct bij mannen en vrouwen dringt gelukkig ook steeds meer door. Maar dat bij 1 op de 3 hart- en herseninfarcten bij vrouwen emotionele stress een sleutelrol speelt is nieuw.”

Empowerment

Een leven in onze 24-uurs economie met weinig slaap, weinig groen en ontspanning, oorlogen en pandemieën raakt letterlijk het hart van de vrouw. Vrouwen zijn nog onvoldoende op de hoogte van de negatieve invloed die chronische stress heeft op het vrouwenhart waarschuwt vrouwencardioloog Janneke Wittekoek. “Met het vrouwenhartcafé wil ik ze hiervan bewust maken en tips geven, want meer kennis is empowerment. En zolang er in de dagelijkse medische praktijk in Nederland nog te weinig tijd is om uitgebreid aandacht te besteden aan het vrouwenhart richt ik me tot de vrouwen zelf”.

Vrouwenhartcafé

De aftrap van het vrouwenhartcafé zal plaatsvinden op maandag 17 en 24 april om 17.00 uur via Facebook Live. Deelname is onbeperkt en gratis. De thema’s die Janneke Wittekoek ter sprake zal brengen variëren van de invloed van voeding en beweging tot stressreductie in relatie tot het vrouwenhart. Daarnaast kunnen vrouwen zelf ook andere thema’s bij Janneke inbrengen over het vrouwenhart. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan het vrouwenhartcafé.

https://www.facebook.com/ vrouwenhartcafe

Dr. Janneke Wittekoek publiceerde begin deze maand haar nieuwste boek ‘De Hart/Hoofdconnectie’. Hierin legt ze uit wat de effecten van chronische stress en emoties op je hartgezondheid zijn.