In het centrum van Weesp is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een museum een explosie geweest, bevestigt de politie berichtgeving door AT5. Dit gebeurde op de Nieuwstraat, daar staat Museum Weesp. Enkele ruiten sneuvelden door de knal.

De politie denkt dat het gaat om zwaar vuurwerk. Onderzoek moet uitwijzen of dit klopt. De dader of daders zijn gevlucht.