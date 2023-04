Mabel, Laurentien en Constantijn bij uitvaart Huub Oosterhuis

Prinses Mabel, prinses Laurentien en prins Constantijn zijn zaterdag aanwezig op de uitvaart van Huub Oosterhuis. De theoloog en dichter overleed afgelopen zondag op 89-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Oosterhuis, de vader van zangeres Trijntje en componist Tjeerd, had nauwe banden met het koningshuis. In 2002 hield hij de preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus, de man van toenmalig koningin Beatrix. De band van Oosterhuis met de Oranjes dateert al van de jaren 70, toen hij lid werd van een groep kunstenaars die Beatrix en Claus om zich heen verzamelden.

De uitvaart van Oosterhuis vindt zaterdag in besloten kring plaats in de Westerkerk in Amsterdam. Vrijdagavond was er in het politieke en culturele centrum De Rode Hoed de mogelijkheid voor het publiek om afscheid te nemen van de theoloog.