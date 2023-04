Plannen kritische leden JA21 omarmd tijdens ledenvergadering

De voorstellen van kritische leden van JA21 om de partij democratischer en professioneler te maken zijn door een ruime meerderheid omarmd tijdens de ledenvergadering. Partijleider Joost Eerdmans heeft zijn naam niet onder de brief met de voorstellen gezet, maar staat er wel achter. Wel waarschuwt hij dat de partij “niet te snel te hard moet vliegen”. De briefschrijvers dringen erop aan dat de plannen ook echt worden uitgevoerd en het niet bij mooie woorden blijft.

Eerste indiener en Kamerlid Nicki Pouw-Verweij wilde voor de ledenvergadering niet spreken van een brandbrief of conflict en sprak van “constructieve voorstellen”. De ondertekenaars willen onder meer dat alle leden zich kunnen kandideren voor functies in het bestuur. Nu kan dat alleen op voordracht van het bestuur zelf. Bovendien willen ze dat er een einde komt aan dubbelfuncties en dat er een partijraad komt die de politieke richting gaat bepalen.

Ondanks de positieve woorden van het bestuur over de voorstellen is Pouw-Verweij er niet helemaal gerust op dat de plannen worden uitgevoerd. “Afgelopen jaar hebben inspanningen niet geleid tot resultaat”, zegt ze. Daarom wil ze ook dat er een harde deadline wordt afgesproken. Ze vindt bovendien dat het bestuur een partijraad voor ogen heeft die doet aan “een simpele uitwisseling van ideeën”, terwijl zij “echte beslismacht” wil.

Kamerlid Derk Jan Eppink heeft de brief ook ondertekend en spreekt van een “inhaalslag die we moeten maken omdat we dit jaar misschien wel nieuwe verkiezingen hebben. Anders worden we een kleine club met brede aspiraties die we niet waar kunnen maken.”

Hoewel de leden die het woord namen eenstemmig waren in hun steun voor de plannen, was bij sommigen chagrijn te horen over de toon en het feit dat de brief openbaar is gemaakt. “Het heeft ons gewoon echt schade opgeleverd”, zegt Statenlid Daniël van den Berg van Noord-Holland, verwijzend naar de coalitieonderhandelingen aldaar.