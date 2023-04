Schreinemacher belooft in Washington steun aan Oekraïense boeren

Nederland steekt via de Wereldbank 100 miljoen euro in garanties voor financiering van agrarische bedrijven in Oekraïne en in bijvoorbeeld generatoren om het land door de komende winter te helpen. Die toezegging heeft minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gedaan bij de voorjaarsvergadering van de Wereldbank in Washington.

Volgens de bewindsvrouw gaat het om de eerste concrete invulling op het gebied van herstelsteun van de 2,5 miljard euro die Nederland eerder voor dit jaar aan Oekraïne heeft beloofd. De nadruk bij dat grote bedrag lag op militaire steun, maar Schreinemacher verzekert dat er ook goed naar andere steunmogelijkheden wordt gekeken.

“40 miljoen euro wordt specifiek ingezet voor agrarische bedrijven zodat zij nog dit seizoen graan kunnen kopen of landbouwmateriaal dat kapot geschoten is kunnen vervangen”, legt ze uit. “Deze bedrijven gaan gewoon een lening aan met een lokale bank, maar omdat banken daar nu natuurlijk huiverig zijn met leningen komt er een garantie dat de bank ten allen tijden zijn geld terug krijgt. Dan is de bank ook geneigd sneller een lening te verstrekken.”

Volgens Schreinemacher is niet alleen de Oekraïense landbouwsector hiermee geholpen. De steun zou ook goed zijn voor de voedselzekerheid in de wereld aangezien Oekraïne veel graan exporteert.

Het resterende bedrag van de 100 miljoen euro is behalve voor de aanschaf van generatoren ook bedoeld voor bijvoorbeeld het herstellen van wegen. De generatoren zijn naar verwachting pas komende winter nodig en worden dan ook geleverd in het najaar.

Schreinemacher weet nog niet in welke herstelprojecten Nederland nog meer geld zal steken. Maar steun om landmijnen te verwijderen staat wel hoog op het lijstje, “omdat mensen daar toch veilig naar huis willen kunnen”.

De minister benadrukt dat Nederland Oekraïne zolang als nodig is wil blijven steunen. Dat betekent volgens haar ook dat als er bovenop de 2,5 miljard euro nog meer geld nodig blijkt, het kabinet hiernaar zal kijken. Eerder deze maand zei minister Sigrid Kaag van Financiën ook al dat ze wil praten over extra financiële steun voor het door een verwoestende oorlog getroffen land.