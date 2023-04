NVWA gaat ingrijpen bij mengen varkens in slachthuizen

Slachthuizen overtreden de wet door het mengen van groepen varkens. Dit concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Wakker Dier. Een NVWA-woordvoerster laat weten dat daarom vanaf volgend jaar zomer gecontroleerd gaat worden op het bij elkaar zetten van verschillende groepen varkens.

Directeur Anne Hilhorst van Wakker Dier zegt dat om een handhavingsverzoek was gevraagd omdat het mengen van varkens die elkaar niet kennen leidt tot rangordegevechten, met stress, pijn en vaak verwondingen tot gevolg. “En het is illegaal. Aanpakken dus.” In de veehouderij leven varkens vaak in groepen van acht tot twaalf dieren. Wakker Dier stelt dat binnen zo’n groep een stabiele sociale rangorde bestaat. “Maar als zij in contact komen met onbekende varkens, ontstaat vaak een gevecht om de onderlinge hiërarchie te bepalen.”

De NVWA-woordvoerster zegt dat uit onderzoek inderdaad is gebleken dat varkens onder meer stress oplopen door het mengen van groepen en dat sprake is van het overtreden van de wet. De NVWA gaat er daarom vanaf augustus volgend jaar tegen optreden.

Wakker Dier is blij dat het probleem wordt erkend, maar begrijpt niet waarom de NVWA het samenvoegen van groepen varkens pas vanaf volgend jaar augustus aanpakt. “Dat doen we om de slachthuizen de tijd te geven bouwtechnische aanpassingen te doen, zodat ze groepen varkens kunnen gaan scheiden”, legt de NVWA-woordvoerster uit. “Die tijd hebben ze ook wel nodig, want het is niet gemakkelijk om aan grondstoffen voor verbouwingen te komen.”

Als de NVWA in de periode tot augustus 2024 overtredingen in varkensslachthuizen constateert, worden die wel opgetekend met het oog op latere controles.