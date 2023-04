Ruim 200 betogers bij vervroegde voorleesmiddag dragqueens

Een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens (mannen die een vrouwelijk alter ego kiezen) in Theater LantarenVenster in Rotterdam is zondag in stilte enkele uren naar voren verplaatst. De organisatie laat weten dat hiervoor was gekozen om ouders en kinderen niet bloot te stellen aan betogers die zich tegen het evenement hadden uitgesproken.

De voorleesmiddag was voor 14.00 uur aangekondigd, maar werd verschoven naar 10.30 uur. Toen enkele honderden actievoerders, onder wie tientallen tegenstanders zich bij het theater meldden, was de activiteit al afgelopen.

De twee dragqueens die hadden voorgelezen kwamen hand in hand uit het theater, waarna een ei in hun richting werd gegooid. Actievoerders die sympathiseren met de voorleesmiddag ontvingen de twee dragqueens met gejuich.

Om confrontaties te voorkomen had de politie zich tussen voor- en tegenstanders van het voorleesevenement opgesteld. Het bleef rustig bij het theater, op enkele kleine opstootjes na. Zo hield de politie een groepje voorstanders van de voorleesmiddag tegen die naar tegendemonstranten van de extreemrechtse organisatie Voorpost wilden lopen. Een politiewoordvoerder zei dat er geen aanhoudingen zijn verricht. “Wel hebben we enkele mensen gevraagd te vertrekken, onder meer voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie.”

In aanloop naar de voorleesmiddag waren er tientallen dreigende telefoontjes binnengekomen, meldde LantarenVenster eerder. Onder andere Stichting De Roze Leeuw en de jongerenafdeling van de politieke partij Forum voor Democratie (JFVD) waren naar LantarenVenster gekomen om te betogen. De Roze Leeuw had eerder gezegd niet tegen dragqueens te zijn, maar wel bang te zijn dat door de voorleesmiddag de afkeer van dragqueens en daarmee ook homoseksuelen zou toenemen, omdat er kinderen bij betrokken waren. Hierdoor zouden dragqueens minder veilig zijn.

Voor- en tegenstanders van de voorleesmiddag bleven tot enkele uren na het evenement bij LantarenVenster staan, al werd het aantal betogers geleidelijk aan kleiner. Rond 15.15 uur vertrokken de FVD-jongeren. Op verzoek van de politie vertrokken de andere tegenstanders van de voorleesbijeenkomst een kwartier daarna.