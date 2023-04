Vroege Vogels komt met verkiezing nationale bloem Nederland

Terwijl veel Europese landen een ‘nationale bloem’ hebben, ontbreekt die in Nederland. Daar wil het radioprogramma Vroege Vogels (NPO Radio 1) verandering in brengen. De show lanceert de zogenoemde Nationale Bloem Verkiezing waarin mensen hun voorkeur kunnen uitspreken, meldt het programma zondag.

Volgens Vroege Vogels hebben de Belgen de klaproos, de Duitsers de korenbloem, de Oostenrijkers de Edelweiss en de Finnen het lelietje-van-dalen, maar ontbreekt zo’n vaderlands bloemsymbool in Nederland. Wie zegt: de tulp, zit mis. Dat is de nationale bloem van Turkije en Hongarije. Volgens Vroege Vogels biedt de “wilde flora van Nederland” voldoende keuze omdat er hier sprake is van een “prachtig bloemencorso in alle kleurschakeringen van de regenboog”, aldus het programma in een persbericht.

Als suggestie doet het programma “het blauw van de klokjesgentiaan, het geel van de beenbreek en het roze van het grasklokje”. Maar er worden meer ideeën geopperd. Zo is er een longlist gemaakt van veertig bloemen waarop mensen tot vrijdag 12 mei kunnen stemmen. Op zondag 14 mei volgt er een shortlist waarna opnieuw gestemd mag worden en in juni wordt dan bekendgemaakt welk ‘ruikertje’ is verkozen tot nationale bloem van het land.

De verkiezing doet het BNNVARA-programma in samenwerking met Esther van Gelder (cultuurhistoricus en conservator bij de KB, de nationale bibliotheek), Baudewijn Odé (ecoloog bij FLORON), Norbert Peeters (botanisch filosoof en onderzoeker bij de Universiteit Leiden), Nils van Rooijen (plantenecoloog aan Wageningen University & Research), Rogier van Vugt (hoofd horticultuur bij de Hortus botanicus Leiden) en Esmée Winkel (botanisch kunstenaar en wetenschappelijk illustrator bij Naturalis BiodiversityCenter).

Meestemmen kan via www.nationalebloem.nl.