Vrouw aangehouden voor opruiing rondom voorleesmiddag dragqueens

Een 51-jarige vrouw is zaterdagavond aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging, meldt de politie zondag. De opruiende en bedreigende teksten werden online geuit en waren gericht op een evenement dat zondag plaatshad in Theater LantarenVenster in Rotterdam. Daar was een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens (mannen die een vrouwelijk alter ego kiezen).

“Dat mensen van mening verschillen, is een gegeven. Dat mogen uiten door bijvoorbeeld te demonstreren is een groot goed in een democratie. Maar opruien en bedreigen is strafbaar”, aldus de politie, die laat weten verder onderzoek te doen naar de uitingen.

Het evenement in Rotterdam trok zondag enkele honderden betogers, zowel voor- als tegenstanders van het voorleesevenement. In aanloop ernaartoe waren er tientallen bedreigende telefoontjes binnengekomen bij LantarenVenster, zo meldde het theater eerder. Onder andere de jongerenafdeling van de politieke partij Forum voor Democratie (FVD) schaarde zich bij de tegenstanders. Om confrontaties te voorkomen had de politie zich tussen voor- en tegenstanders opgesteld.

Volgens de politie zijn de demonstraties “verder zonder bijzonderheden verlopen”. Er vonden geen aanhoudingen plaats.

De voorleesmiddag was door de organisatie in stilte enkele uren naar voren verschoven. Dit om ouders en kinderen niet bloot te stellen aan betogers die zich tegen het evenement hadden uitgesproken.