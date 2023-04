Commissariaat treedt niet op tegen Ongehoord Nederland

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) treedt niet op tegen omroep Ongehoord Nederland (ON!). Omdat de NPO al sancties heeft opgelegd vindt de toezichthouder het “niet passend en ook onevenredig” om met extra maatregelen te komen.

De NPO vroeg de mediawaakhond vorig jaar om op drie punten onderzoek te doen naar vermeende overtredingen na uitzendingen van Ongehoord Nieuws in mei en september. Het ging volgens het commissariaat om onderzoek naar het niet voldoen aan de journalistieke kwaliteitseisen, haatzaaien en verkapte zendtijd voor politiek partijen.

Volgens het CvdM is de NPO als eerste aan zet om ON! aan te spreken op de naleving van de spelregels binnen de publieke omroep, waaronder ook het laatste punt valt. Het verzoek om op te treden tegen vermeend haatzaaien heeft de toezichthouder afgewezen. Die beoordeling is aan de strafrechter, stelt het commissariaat.

De NPO legde ON! eerder al twee sancties op en is voornemens om een derde boete uit te delen. De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan staatssecretaris van Media Gunay Uslu om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Tot nu toe heeft de NPO dat niet gedaan.

De NPO laat maandag in een reactie weten kennis te hebben genomen van het besluit van het CvdM. “De NPO vindt deze afweging van het CvdM een zeer logische en ziet het als steun voor het ingezette proces. Binnenkort neemt de Raad van Bestuur van de NPO een besluit over het opleggen van een derde sanctie”, aldus een woordvoerder.