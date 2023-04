Helft inwoners wil geen azc meer in Budel

De helft van de inwoners van de Brabantse gemeente Cranendonck wil na 2024 geen opvang van asielzoekers meer in Budel. Bijna twee derde ziet het liefst dat defensie weer terugkeert op het kazerneterrein waar nu een azc is gevestigd.

Dat bleek maandagavond tijdens de presentatie van de resultaten van een inwonersonderzoek over de toekomst van het Nassau-Dietzterrein in Budel, waar nu een asielzoekerscentrum is gevestigd. Ruim 46 procent van de huishoudens die zijn aangeschreven heeft gereageerd op het onderzoek, aldus de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt. In totaal reageerden bijna 4500 inwoners en nog eens een kleine 200 leerlingen van het Bravo!-college in Cranendonck.

De presentatie in Multifunctioneel Centrum De Borgh werd bijgewoond door zo’n 150 inwoners. Medewerkers van bureau I&O Research die het onderzoek verrichtten in opdracht van de gemeente Cranendonck, gaven een toelichting op de resultaten.

Zes op tien mensen die de vragenlijsten invulden toonden zich geheel of gedeeltelijk negatief over het azc. Mensen klagen vooral over diefstal van fietsen en in winkels, rondhangen van asielzoekers in dorp en winkels, opdringerig en intimiderend gedrag, nafluiten, gevoel van onveiligheid rond station in bus en trein, in centrum en op straat. Drie op vier mensen die overlast hebben ervaren, zeggen dat dit de laatste jaren is toegenomen.

De gemeente liet eerder weten het azc medio volgend jaar te willen sluiten. Het voormalige defensieterrein biedt sinds 2014 onderdak aan maximaal 1500 asielzoekers. Het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA loopt tot 2028, maar de gemeente wil er vier jaar eerder vanaf.

Inwoners van Budel en het naburige Maarheeze klagen al jaren over de overlast vanuit het azc, op straat en in winkels. Onlangs werd ook bekend dat de bus niet meer stopt bij het azc wegens dagelijks wangedrag door asielzoekers, die chauffeurs bedreigden en bespuugden. Bij het station wordt extra gecontroleerd vanwege zich misdragende asielzoekers in de trein tussen Weert en Eindhoven.

In en rond het azc hebben zich herhaaldelijk steekpartijen voorgedaan. De overlast zou worden veroorzaakt door zogenoemde veiligelanders, mensen die geen kans maken op asiel.