17-jarige aangehouden om explosie bij flat Rotterdam

De politie heeft dinsdag een jongen van zeventien jaar aangehouden die betrokken zou zijn bij de explosie in februari in de Rotterdamse wijk Bloemhof. De bewoonster van de flatwoning waar de explosie plaatsvond, is in het ziekenhuis behandeld. Volgens de politie waren de klap en de schade groot.

De explosie vond op 21 februari plaats bij de voordeur van een woning op de derde etage van een flatgebouw aan de Sint Andriesstraat. Op drie van de vier verdiepingen waren de ruiten uit woningen geslagen. Meerdere huizen werden ontruimd omdat het er niet meer veilig was, meldt de politie.