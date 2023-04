ANWB verwacht op den duur wel helmplicht voor fietsers

Op termijn zou het verplicht dragen van een helm voor fietsers er wel kunnen komen, verwacht verkeersorganisatie ANWB. “De gordel was ooit ook een advies. Ik verwacht dat we in Nederland eenzelfde proces doormaken voor de fietshelm,” zei Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. De Jager zei dit in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag bij de presentatie van cijfers over verkeersdoden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het draagvlak in de samenleving voor het verplichten van een helm als je op de fiets stapt is “vrij laag”, aldus De Jager. Ook andere verkeersorganisaties, zoals de Fietsersbond, denken dat een helmplicht er juist voor zorgt dat mensen minder gaan fietsen. “De jeugd gaat naar de fatbike door de helmplicht. Weet wat je doet”, waarschuwde directeur Esther van Garderen. Een fatbike is een elektrische fiets met dikkere banden en volgens de ANWB vaak goedkoper dan een reguliere e-bike. De ANWB signaleert wel steeds meer kwetsbare e-bikers, zoals ouderen, met een fietshelm. Ook zegt de organisatie helmen te adviseren als consumenten bij de organisatie een e-bike aanschaffen.

Het CBS becijferde dat het aantal fietsdoden steeg van 207 in 2021 naar 291 vorig jaar, van wie het merendeel fietsende 75-plussers waren. Het CBS vermoedt dat de stijging onder andere met de opkomst van de e-bike te maken heeft. “Mensen moet duidelijk gemaakt worden welk belang ze zelf hebben bij een helm”, voegde CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen toe.

Woensdag staat de fietshelm in een actiedag centraal. Artsen en organisaties op het gebied van veiligheid, waaronder de Hersenstichting en VeiligheidNL, hameren dinsdag wederom op de noodzaak van een fietshelm. Die kan de kans op (hersen)letsel fors verlagen, stellen ze, zeker bij kinderen en e-bikers. Sinds 1 januari geldt een helmplicht voor snorfietsen.