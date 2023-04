ChristenUnie wil af van perverse incassopraktijk bij schuldenaren

De manier waarop mensen met problematische schulden worden gedwongen tot betaling, moet en kan anders, vindt de ChristenUnie. Volgens Tweede Kamerlid Don Ceder is er een ware incasso-industrie ontstaan waarin tal van bedrijven en organisaties veel geld verdienen aan het innen van schulden en oplopende rente- en proceskosten. Mensen raken tegenwoordig relatief makkelijk in de schulden en velen zakken door de harde en lucratieve incassopraktijken daarna nog dieper in de ellende, stelt Ceder.

“De prikkels en het verdienmodel in het huidige systeem zijn verkeerd. De maatschappelijke kosten zijn uiteindelijk voor ons allemaal. We moeten allemaal weer oog krijgen voor de persoon achter dat bedrag, en hoe we diegene verder kunnen helpen”, zegt het Kamerlid. Schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders en energiebedrijven moeten daarom “de menselijke maat hanteren”, vindt de kleinste regeringspartij.

Ceder komt met “een maatschappelijk verantwoord incassoplan” om het verdienmodel aan banden te leggen. Zo wil hij dat schulden niet meer zomaar worden doorverkocht aan schuldopkopers die de betrokkenen gaan najagen. Ceder wil dat de “oorspronkelijke eigenaar” van de schuld verantwoordelijk blijft voor wat er met een schuldenaar gebeurt. Ook zouden deurwaarders zo’n soort zorgplicht moeten krijgen en moeten energiebedrijven bewindvoering kunnen aanvragen als zij merken dat een huishouden de rekening telkens niet betaalt. Ook bepleit hij minder gerechtelijke procedures en een vereenvoudigd betalingsbevel, waardoor proceskosten niet onnodig oplopen.