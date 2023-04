Deskundige CBS ziet aantal oudere verkeersdoden al langer stijgen

Dat er vorig jaar fors meer verkeersslachtoffers zijn gevallen dan het jaar ervoor, komt niet per se als een verrassing. CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen ziet achter de jaarlijkse cijfers over verkeersdoden al langere tijd een stijging van het aantal ouderen dat in het verkeer verongelukt.

Het heeft volgens hem te maken met de toegenomen mobiliteit van ouderen, een groep die ook steeds groter wordt. Maar zeker op de fiets is de groep kwetsbaar. En sinds corona zijn ze meer kilometers op de fiets gaan maken. “Dat is wat me in corona opviel”, legt Van Gaalen uit.

Het aantal fietsdoden steeg van 207 in 2021 naar 291 vorig jaar. Meer dan de helft was 75 jaar of ouder. De onderzoeker vermoedt dat een en ander ook te maken heeft met de opkomst van de e-bike. Waar in 2018 nog geen zestig mensen op een e-bike verongelukten, waren dat er vorig jaar bijna honderd. Volgens Van Gaalen pakt een ongeval met een e-bike vaker dodelijk uit dan bij een normale fiets.

Of volgend jaar de stijging van het aantal verkeersslachtoffers doorzet, durft de CBS-onderzoeker niet te voorspellen. Vorig jaar waren in totaal 737 verkeersdoden, 155 meer dan in 2021. Maar dat was een jaar met relatief weinig verkeersdoden. En of 2022 een jaar was met juist veel verkeersdoden, moet volgens de deskundige volgend jaar blijken.

Waar Van Gaalen ook op wijst – en wat niet in de nieuwste cijfers van het CBS is terug te vinden – is dat ouderen vandaag de dag gezonder en fitter zijn doordat er meer wordt gefietst. “Er is dus ook heel veel gezondheidswinst.” Het neemt echter niet weg dat elke verkeersdode er eentje te veel is en voorkomen had kunnen worden, aldus de onderzoeker.