Dirigent Jaap van Zweden neemt Concertgebouw Prijs in ontvangst

Dirigent Jaap van Zweden is dinsdagavond onderscheiden met de Concertgebouw Prijs. De 62-jarige dirigent nam de prijs in ontvangst in Het Concertgebouw in Amsterdam.

De Concertgebouw Prijs wordt uitgereikt aan musici die over een langere periode hebben bijgedragen aan het artistieke profiel van de concertzaal. Van Zweden werd toen hij 19 jaar was de jongste concertmeester ooit in Het Concertgebouw. Hij werkt nu als music director van het New York Philharmonic.

Van Zweden liet toen vorige maand bekend werd dat hij de prijs zou winnen al weten dat Het Concertgebouw belangrijk voor hem is. “Het Concertgebouw is mijn referentiekader waar ik elke concertzaal op de wereld tegen afzet. De klank, de sfeer, de historie: dit is een unieke plek in de wereld die Nederland moet koesteren.”