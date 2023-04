Fietsenfabrikant Gazelle ziet fietsveiligheid als speerpunt

Fietsenmerk Gazelle noemt fietsveiligheid een speerpunt en steekt daarom naar eigen zeggen veel tijd en energie in het vergoten van de veiligheid van fietsers. De fabrikant is geschrokken van de cijfers over de toename van het aantal verkeersdoden, met name onder fietsende ouderen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag presenteerde.

Gazelle ontwikkelt samen met de TU Delft een zogenoemde steer-assist voor e-bikes, laat het fietsenmerk in een reactie weten. Dit is een klein motortje dat sturen makkelijk maakt en ervoor zorgt dat je bij een lage snelheid, en dus bij het afstappen, niet omvalt. Ook heeft het fietsenmerk een speciale e-bike met een ruime en lage opstap, brede banden, antislippedalen en achteruitkijkspiegel. Dit model is populair onder ouderen.

In 2022 vielen in totaal 737 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008 en 155 meer dan een jaar daarvoor. 291 mensen verongelukten op de fiets, tegen 207 in 2021.