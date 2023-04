Fietsersbond verrast door toename aantal verkeersdoden

De Fietsersbond noemt de toename van het aantal verkeersslachtoffers schokkend. Directeur Esther van Garderen weet dat ouderen vaker op de fiets zitten, maar dat onder 75-plussers zoveel meer doden zijn gevallen komt voor haar toch als een verrassing.

Van Garderen wijst erop dat sinds 2020 het jaarlijkse aantal fietsdoden hoger is dan het aantal slachtoffers in auto’s. “En het gaat maar door”, reageert ze. In 2022 vielen in totaal 737 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008 en 155 meer dan een jaar daarvoor. 291 mensen verongelukten op de fiets.

De directeur is blij dat er steeds meer gefietst wordt en ouderen langer doorfietsen. Maar de infrastructuur ontwikkelt zich niet mee, zegt ze. Volgens haar is het de hoogste tijd dat daarin meer wordt geïnvesteerd. Wat haar betreft moet er meer asfalt voor fietspaden komen. Want fietspaden voldoen nu lang niet altijd aan de norm, stelt ze, zoals de minimumbreedte.

En wat mogelijk ook zou schelen, is als mensen bij de aankoop van een e-bike eerst een lesje krijgen, denkt Van Garderen. Voor een fietshelmplicht voelt ze weinig. Al raadt ze fietsers wel aan een helm op te zetten.

Seniorenbond ANBO zegt de jongste CBS-cijfers zeer verontrustend te vinden. ANBO wil dat de precieze oorzaken van de stijging opgehelderd worden. “Is dat toenemende drukte, gedrag van verkeersdeelnemers of bijvoorbeeld gebrek aan ervaring bij nieuwe vervoersmiddelen? Dan kunnen we naar gepaste maatregelen kijken.”

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar ook de Fietsersbond bij is aangesloten, stelt dat de toename van het aantal verkeersslachtoffers mede komt door riskanter gedrag in het verkeer. Zo is het aantal bestuurders onder invloed van alcohol de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie wordt daarop te weinig gehandhaafd.

De coalitie is een club van 36 organisaties met daarin verder bijvoorbeeld ANWB, TNO, Veilig Verkeer Nederland, BOVAG en de RAI Vereniging. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk, stellen de organisaties. Ze roepen de politiek op zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen.

Het kabinet streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Maar de Verkeersveiligheidscoalitie benadrukt al een aantal jaar dat deze doelstelling steeds verder uit het zicht raakt.