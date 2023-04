Fonds Slachtofferhulp noemt toename verkeersdoden ‘schrikbarend’

“Dit zijn schrikbarende cijfers. Zeker als je je realiseert dat er achter die cijfers een hoop leed schuilgaat”, zegt Carlo Contino, adjunct directeur van het Fonds Slachtofferhulp over de toename van het aantal verkeersdoden vorig jaar. “Gemiddeld zijn er bij elke verkeersdode vier directe nabestaanden voor wie het leven niet meer hetzelfde is.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat in 2022 737 mensen in het verkeer om het leven zijn gekomen, 155 meer dan in 2021 en het hoogste aantal sinds 2008. Deze toename baart het fonds, dat zich inzet voor slachtoffers, zorgen. “Bij een plotseling verlies, zoals een verkeersongeval, loopt een op de twee nabestaanden het risico om complexe rouwklachten te ontwikkelen”, vertelt Contino. “Ze lopen vast op school, het werk of in relaties en zijn gebaat bij professionele hulp op maat om hun leven weer op de rit te krijgen.”

Volgens hem is goede zorg aan nabestaanden dan ook zeker niet minder belangrijk dan het belang van verkeersveiligheid, aandacht voor de cijfers en de oorzaken.