‘Groot gat’ tussen wensen Groningen en plan kabinet na enquête

Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen die het kabinet dinsdagavond aan hen presenteerde, zit nog een “substantieel” en “groot gat”, zei commissaris van de Koning René Paas na urenlang overleg met een grote kabinetsdelegatie. Staatssecretaris Hans Vijlbrief zei na afloop dat er goed overleg is geweest, “maar we zijn het niet over alles eens”.

Paas zei dat de voorstellen van het kabinet in reactie op het verslag van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzocht wel serieus zijn en “meer dan een appel en een ei”. Bij het overleg was ook minister-president Mark Rutte aanwezig.