Hamer wil met team artiesten gesprek over MeToo-gedrag openbreken

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel wangedrag, heeft een grote groep cultuurmakers gevraagd om te helpen bij het openbreken van het maatschappelijk gesprek over seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat onder anderen om acteurs Hadewych Minis, Sahil Amar Aïssa, Fatma Genç en Saskia Temmink, zangers Joshua Nolet en Karin Bloemen en illustrator Jip van den Toorn.

Met deze ploeg wil Hamer “verbinding maken met de haarvaten van onze samenleving door op verschillende plekken vanuit verschillende perspectieven het gesprek te voeren en aan te jagen”, stelt ze dinsdag. “We willen een stap verder gaan dan praten over incidenten uit de media, zoals The Voice, Ajax, De Wereld Draait Door of NOS Sport. Het zijn namelijk geen incidenten, ze komen overal voor. Het gesprek zal steeds meer moeten gaan over hoe wij met elkaar om willen gaan.”

Hamer heeft een groep cultuurmakers uit verschillende disciplines benaderd om dit gesprek aan te jagen en te kanaliseren. “Het is hun vak om mensen te raken en in beweging te brengen”, aldus de regeringscommissaris. “Niet door de antwoorden te geven, maar door dilemma’s rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit aan te snijden. Ze kunnen ieder op hun eigen manier een beeld schetsen van een cultuur waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld niet voorkomt.”

De artiesten mogen elk op hun eigen manier de samenwerking opzoeken. Zo ontwikkelt Saskia Temmink een theaterworkshop over hardnekkige gendernormen en vertaalt Fatma Genç haar eigen ervaringen naar een gespreksworkshop voor het bedrijfsleven. Daarnaast lanceert Hamer een podcastserie, Alles Op Tafel, waarin makers komen en experts praten over het onderwerp. De eerste aflevering is dinsdag gelanceerd.

De regeringscommissaris zal de komende tijd ook ambassadeurs uit andere sectoren betrekken, zoals de zorg, het onderwijs, de sport en het bedrijfsleven, om op al die plekken het gesprek vorm te geven en op te schalen.