Hof plant hoger beroep Mallorcazaak in december of januari

Het gerechtshof in Leeuwarden denkt in december of januari het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Donderdag is de eerste inleidende zitting in de beroepszaak die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman.

De verdachten en het Openbaar Ministerie hebben verschillende onderzoekswensen ingediend, maakte het hof dinsdag bekend in een video. De zeven verdachten uit Hilversum hebben onder meer gevraagd dat er nog getuigen worden gehoord, dat er DNA-onderzoek nodig is en dat er een deskundige wordt gehoord.

Ook is gevraagd de precieze doodsoorzaak van Heuvelman nog eens te onderzoeken. Het OM verzoekt om alle verdachten als getuigen in elkaars zaken te horen. Het hof beslist op 17 mei welke onderzoekswensen worden gehonoreerd. Als er nog onderzoeken volgen, dan hoopt het hof dat alles in het najaar klaar is, zodat de inhoudelijke behandeling in december of januari kan beginnen.

Vijf van de verdachten zitten vast, onder wie Sanil B. (21), die zeven jaar cel kreeg en als enige werd veroordeeld voor doodslag. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden. B. heeft, evenals zijn medeverdachten, altijd ontkend dat hij Heuvelman iets zou hebben aangedaan.

De verdachten mogen het hof donderdag vragen of ze in afwachting van de inhoudelijke behandeling naar huis mogen. Het hof zegt daar zo snel mogelijk over te zullen beslissen.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli 2021 kort na 02.00 uur in elkaar geslagen in badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Meerdere vechtpartijen bij verschillende horecazaken gingen vooraf aan het fatale geweld tegen Heuvelman, ter hoogte van café De Bierexpress aan de boulevard.