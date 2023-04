Kabinet praat in Groningen met bestuurders over ‘ereschuld’

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief gaan dinsdagavond met nog zes kabinetsleden naar Groningen om te praten met regionale bestuurders over de ‘ereschuld’ die Nederland volgens de parlementaire enquêtecommissie heeft aan de Groningers. Het gesprek zal onder meer gaan over investeringen in het toekomstperspectief en de leefbaarheid van de regio.

Ook staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) en ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), Carola Schouten (Armoedebeleid), Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken), Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) zijn aanwezig bij het gesprek. Het overleg maakt deel uit van de gesprekken die het kabinet voert in de aanloop naar de kabinetsreactie op de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen en de aardbevingsproblematiek als gevolg daarvan.

Groningse bestuurders eisten eerder al 30 miljard euro aan investeringen over een lange periode. Namens de regio schuiven onder anderen commissaris van de Koning René Paas en voorzitter Johan Remkes van het Nationaal Programma Groningen aan bij het gesprek. Ook burgemeester Koen Schuiling van de stad Groningen is aanwezig.

Vorige week sprak de Tweede Kamer met de enquêtecommissie over haar verslag, waarin de commissie oordeelt dat de belangen van Groningers jarenlang ondergeschikt zijn gemaakt aan de gaswinning. Partijen uitten zich uiterst kritisch over het handelen van het kabinet en de oliemaatschappijen in het Groningse gasdossier. Een ruime meerderheid omarmt de stevige conclusies van de commissie. Na de meivakantie van het parlement zal de Kamer in debat gaan met het kabinet, en zal het kabinet met zijn eigen reactie komen.