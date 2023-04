Kamer debatteert opnieuw over huurwet na ruzie partijen

De Tweede Kamer gaat opnieuw praten over een beoogd verbod op tijdelijke huurcontracten, waar een grote meerderheid voor bestaat. Het was de bedoeling dat een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van PvdA en ChristenUnie dinsdag ruim zou worden aangenomen, maar de stemming is uitgesteld. Het CDA wil een heropening van het debat van vorige week, omdat de partij naderhand samen met de VVD nog twee amendementen heeft ingediend. De gang van zaken leidt tot irritatie tussen de initiatiefnemers en CDA en VVD.

De amendementen houden in dat huisbazen huurders op straat mogen zetten als die hun woning willen verkopen of een familielid erin willen laten wonen. Dit zou in potentie een paar honderdduizend huurders kunnen treffen. Verhuurders zouden deze bepalingen makkelijk kunnen misbruiken als smoes om van huurders af te komen, stellen PvdA en CU. Hun initiatief moet er juist toe leiden dat verhuurders geen tijdelijk huurcontract van twee jaar meer mogen aanbieden.

De twee wijzigingsvoorstellen vielen zeer slecht bij de indieners Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis van de kleinste coalitiepartij. “De amendementen zijn destructief en leiden juist tot een verslechtering van de huurbescherming, terwijl ons voorstel moet zorgen voor een verbetering. De wijzigingen saboteren ons wetsvoorstel, als ze worden aangenomen”, zegt Nijboer.

Hij wil “uiteraard” ook verder praten over de gewraakte voorstellen van VVD en CDA. De PvdA’er vermoedt dat woonminister Hugo de Jonge zich op de achtergrond heeft bemoeid met de twee amendementen. Dat viel verkeerd bij CDA’er Jaco Geurts. “Het is zeer kwalijk wat Nijboer beweert. Wij maken onze eigen afweging”, aldus een boze Geurts. Nijboer heeft niettemin aan het kabinet gevraagd om alle informatie hierover naar de Kamer te sturen.