Klimaatplannen Jetten voor autoverkeer vallen slecht in coalitie

Maatregelen die D66-klimaatminister Rob Jetten overweegt om het autoverkeer sneller te verduurzamen, zijn bij de overige coalitiepartijen niet goed gevallen. Dat melden Haagse bronnen naar aanleiding van een bericht van de NOS.

In een Kamerdebat maandag bleek al dat de coalitiepartijen onderling verdeeld zijn over extra klimaatmaatregelen die nodig zijn om het doel voor vermindering van de CO2-uitstoot uit het coalitieakkoord te halen, Jetten wil daar binnen enkele weken een besluit over nemen.

D66-Kamerlid Raoul Boucke zei dat zijn partij “geen taboes” kent waar het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Maar VVD, CDA en ChristenUnie lieten al weten niets te zien in maatregelen die het leven voor burgers nog duurder maken dan het, mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, nu al is.

Jetten zou desondanks overwegen al volgend jaar bijmenging van duurzame maar ook duurdere brandstoffen verplicht te stellen, zodat de prijzen van benzine verder stijgen en autogebruik wordt ontmoedigd. Een jaar later zou bovendien de aanschafbelasting (bpm) op nieuwe benzine- en dieselauto’s fors omhoog gaan, mogelijk zelfs worden verdubbeld.

Ingewijden bevestigen dat Jetten deze voorstellen inderdaad op tafel heeft gelegd. Maar zij zeggen ook dat hij van collega’s van andere partijen in het kabinet direct te horen heeft gekregen dat hij daar geen steun voor gaat krijgen. Van ruzie zou geen sprake zijn maar het was wel een “moeizaam gesprek”, aldus een bron.

De mogelijke automaatregelen moeten overigens deel gaan uitmaken uit van een breder pakket om ook de industrie, de landbouw en woningen sneller te verduurzamen. Jetten zei maandag al dat rechtvaardigheid en een goede balans in de verdeling van de lusten en lasten daarin essentieel zijn. Vooral de burger moet worden “ontzorgd”.