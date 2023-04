Lening om huis te verduurzamen populair

Het kabinet wil het verduurzamen van woningen aanzienlijk versnellen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. In de toekomst moeten de woningen, winkels en kantoren veel beter geïsoleerd zijn, iedereen van het gas af zijn en wekken we meer zelf energie op. De leefomgeving wordt daardoor schoner, de woningen comfortabeler en het energieverbruik lager.

Minister de Jonge ontwikkelde daartoe een ambitieus programma voor de gebouwde omgeving: Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. En ook vanuit de Eurocommissaris Frans Timmermans ligt er een plan om vanaf 2030 woningen met een slecht energielabel verplicht energiezuiniger te maken.

Wie betaalt?

De CO2-uitstoot in Nederland moet hoe dan ook naar beneden. Dat is het belangrijkste doel van het Nederlandse Klimaatakkoord. De plannen zijn nodig om dit doel te bereiken maar zorgen ook voor ingrijpende en kostbare maatregelen die hoe dan ook in iedere huiskamer zullen doordringen. Vanaf 2026 wordt bijvoorbeeld de hybride warmtepomp de standaard voor het verwarmen van woningen. Want als huiseigenaren verplicht worden om allerlei te nemen, hoe gaan we dat met zijn allen betalen? Aan verduurzaming hangt tenslotte een prijskaartje en je kunt niet groen doen als je rood staat. Wil je een volledig duurzaam huis dan gaat het vaak om forse bedragen. Dat geld moet wel ergens vandaan komen. Het financieren van een duurzamer huis kan op verschillende manieren: uit spaargeld, een extra hypotheek, een persoonlijke lening en met subsidie.

Verduurzaming populair

Toch hebben Nederlanders met de stijgende energieprijzen in het vizier vorig jaar al 11,3 miljard euro uitgegeven aan het verduurzamen van hun huis. Veel meer dan het jaar daarvoor. Het meeste geld werd uitgegeven aan verduurzamen met zonne-energie, dit was 38 procent van het totaalbedrag. Ook aan isolatie werd met 37 procent veel besteed. Inmiddels heeft bijna zes op de tien Nederlandse huishoudens op minstens één manier hun huis verduurzaamd. In sommige gevallen werd daar een lening, zoals de Qander lening, voor afgesloten.

De subsidiepot

Per 1 januari 2023 gelden er ook nieuwe subsidieregelingen als je je huis wilt verduurzamen.

subsidie voor isolatie en warmtepompen wordt verhoogd: van 20% naar 30% van het totaalbedrag

subsidie ook mogelijk als er maar één verduurzamingsmaatregel wordt genomen (dat is nu minimaal twee)

leningen met lage rente en lange looptijd via het Warmtefonds

geen rente voor huizenbezitters met een laag inkomen.

Onder verduurzamingsmaatregelen worden isolatie en zonnepanelen gerekend maar ook de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Vanaf 2023 is het voor de eigenaar-bewoner bovendien mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als er na 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd is waarbij je 15% van de kosten terugkrijgt. Maar dit vereist wel van het kabinet dat subsidiepotten voldoende gevuld zijn en blijven.

De (groene) lening

Los van de subsidie is het goede nieuws dus: verduurzaming van je woning kan worden gefinancierd. Wie zijn huis wil verduurzamen en hiervoor onvoldoende eigen geld heeft, kan namelijk een duurzame lening afsluiten. Een duurzame lening is een financiering die je gebruikt om je huis te verduurzamen. Je kunt zo’n duurzame lening bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen, een zuinige ketel of betere isolatie. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu en het wooncomfort, maar ook financieel pluk je er de vruchten van door een lagere energierekening. Voor welke energiebesparende maatregelen je de lening mag gebruiken en hoeveel je mag lenen, verschilt per aanbieder.