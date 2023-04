Meer ziekenhuisopnames door corona en meer virusdeeltjes in riool

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt door toedoen van het coronavirus is iets opgelopen. In de afgelopen week werden 250 mensen opgenomen vanwege hun coronaklachten, tegen 199 een week eerder. Vergeleken met de periode daarvoor zijn er echter nog steeds heel weinig opnames.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt ook iets meer virusdeeltjes in het rioolwater. De concentraties zijn in de afgelopen week met ruim 19 procent toegenomen. Dat is rond het niveau van half februari, voor het laatste coronagolfje.

Het RIVM houdt niet meer bij hoeveel mensen positief zijn getest, omdat de teststraten zijn gesloten. Het coronavirus is een onderdeel van het dagelijks leven geworden, oftewel endemisch. Om de verspreiding van het virus toch in de gaten te kunnen houden, blijft het RIVM wel kijken naar het aantal opnames in ziekenhuizen en het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de ziekenhuizen momenteel nog 387 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste aantal sinds 13 februari, ruim twee maanden geleden. Half maart waren meer dan 900 ziekenhuisbedden bezet door positief geteste mensen, en het LCPS hield er toen rekening mee dat dit naar 1500 kon stijgen, maar die vrees is niet uitgekomen. Dat de coronazalen leegliepen, komt doordat de instroom snel daalde. Maar die daling begint nu weer af te vlakken, zegt het LCPS, dat geen prognose voor de komende weken geeft.