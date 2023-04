Minister: stijging verkeersdoden benadrukt noodzaak maatregelen

Het feit dat het aantal verkeersdoden vorig jaar flink is gestegen, onderstreept de noodzaak om extra in te zetten op verkeersveiligheid, reageert minister Mark Harbers (Infrastructuur). Hij spreekt van pijnlijke cijfers. “De stijging is niet onverwacht, maar wel verontrustend.”

Volgens het CBS kwamen vorig jaar 155 mensen meer om het leven door een verkeersongeluk dan een jaar eerder. In totaal ging het om 737 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 2008. Vooral onder mensen ouder dan 75 jaar nam het aantal fatale ongelukken toe, vooral onder fietsers.

“Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag door de Nederlandse wegen en fietspaden veiliger te maken”, zegt Harbers. Dat gebeurt volgens hem onder meer door de 50 miljoen euro die naar vernieuwende maatregelen voor fietsveiligheid is gegaan en de 200 miljoen euro die deze coalitieperiode extra naar N-wegen gaat.

In 2018 presenteerden kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nog een actieplan om het aantal verkeersdoden drastisch terug te brengen. Het doel was zelfs om in 2030 geen verkeersdoden meer te hebben.