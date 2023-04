Nog niemand aangehouden voor verstoren wedstrijd NAC – Willem II

Er zijn nog geen mensen aangehouden die tijdens de wedstrijd tussen NAC en Willem II van vrijdag in het Rat Verlegh-stadion vuurwerk en bier op het veld gooiden. Dat zegt de politie op dinsdag. De wedstrijd werd gestaakt vanwege alle spullen die vanaf de tribunes werden geworpen.

Van de supporter die vuurwerk op het veld gooide, is bekend wie het is. Toch heeft de politie die persoon nog niet kunnen aanhouden. Eerder riepen de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie de supporter op zich te melden. De politie kon niet zeggen of er andere verdachten in beeld zijn. NAC meldde eerder dat ze inzetten “op het identificeren van de daders onder meer door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen”.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz is van plan om geweld in en om voetbalstadions strafrechtelijk aan te pakken. Yeşilgöz schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat ze daarbij onder meer kijkt naar de aanpak in Engeland, waar naast langjarige stadionverboden de rechter ook celstraffen en boetes oplegt aan voetbalsupporters die zich misdragen.