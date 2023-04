Prins Clausplein twee weekenden dicht vanwege onderhoud

Rijkswaterstaat voert eind april twee weekenden op rij groot onderhoud uit aan het Prins Clausplein. In die weekenden kunnen weggebruikers op de A12 vanuit Utrecht niet naar de A4 richting Rotterdam rijden.

Het verkeer moet rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van tien tot dertig minuten, aldus Rijkswaterstaat. De onderhoudswerkzaamheden zijn de laatste twee weekenden van april: van vrijdag 21 april 21.00 uur tot maandag 24 april 05.00 uur en van vrijdag 28 april 21.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur.

In het eerste weekend is ook de verbindingsboog vanaf de A12 Utrecht naar de A4 richting Amsterdam kort afgesloten in verband met werkzaamheden.