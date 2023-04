Reddingsbrigades redden vorig jaar meer dan driehonderd levens

Reddingsbrigades hebben vorig jaar 323 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Dat zijn er ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Toen ging het om 328 mensen, meldt koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland.

In totaal voerden de reddingsbrigades in 2022, dat een warme zomer kende, 8055 hulpverleningen uit. Daarbij werden 8408 personen geholpen. Dat zijn er wel meer dan in 2021.

De reddingsbrigades moesten vaker hulpverlenen aan watersporters dan aan baders en zwemmers. Het ging om 828 watersporters, zoals surfers en kitesurfers, en 636 baders en zwemmers.

Reddingsbrigade Nederland wijst erop dat de jaarcijfers sterk afhankelijk zijn van het weer. En dan met name in de zomer. De gemiddelde zomertemperatuur in 2022 in De Bilt was 18,6 graden. Alleen de zomers van 2003 en 2018 waren warmer, met een gemiddelde temperatuur van respectievelijk 18,7 en 18,9 graden.

Het aantal hulpverleningen vorig jaar komt overeen met het niveau van 2018 (8075). Maar het aantal mensen dat destijds is geholpen was met 7616 wel lager, zeker degenen die uit een levensbedreigende situatie zijn gered (184). Het recordaantal hulpverleningen (9301) was in coronajaar 2020, dat ook een warmere zomer kende dan gemiddeld.